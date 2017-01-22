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При сходе поезда с рельсов в Индии погибли 36 человек

Многие пассажиры поезда до сих пор остаются под завалами.

При сходе поезда с рельсов в Индии погибли 36 человек
Фото: bbc.com

В Индии как минимум 36 человек погибли и десятки получили ранения в результате крушения поезда в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти.

Семь вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции в округе Визианагарам. Многие пассажиры поезда до сих пор остаются под завалами, и спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

Причины аварии поезда пока неизвестны. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в две близлежащие больницы.

Крушение произошло вечером в субботу, поезд направлялся из Джагдалпура в Бхубанешвар.

Аварии поездов в Индии происходят довольно часто, так как железнодорожная сеть страны находится в плохом состоянии.

В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате крушения поезда в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

В марте 2015 года в результате железнодорожной аварии в том же штате погибли 39 человек.

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Тэги: Индия, поезда, железнодорожная катастрофа

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