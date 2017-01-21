В Индонезии протестировали украинские БТР-амфибии Это первый случай военного экспорта Украины в Индонезию почти за два десятилетия.

Индонезийский корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу моря недалеко от города Тангеранг, сообщает Defence Blog.

Фото: defence-blog.com

Украинский БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро. Новая версия бронетранспортера оснащена немецкими двигателями Deutz и получила определенные обновления. Кроме того, БТР-амфибия может плавать в море без каких-либо изменений в конфигурации.

Фото: defence-blog.com

Издание сообщает, что Министерство обороны Индонезии заключило контракт с "Укроборонпромом" в феврале 2014 года на поставку пяти БТР-4. Транспортные средства, прибывшие в Индонезию в сентябре 2016 года, - это первый случай военного экспорта Украины в Индонезию почти за два десятилетия.

Как сообщалось, "Укроборонпром" поднялся на 81 место в рейтинге производителей оружия.