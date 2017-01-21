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В Польшу прибыли американские крылатые ракеты класса «воздух-земля»

Ракетами будут оснащаться истребители F-16.

В Польшу прибыли американские крылатые ракеты класса «воздух-земля»
Фото: aroundtheworldineightywaves.com

На авиабазу тактического значения Кшесины в Польше прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса «воздух-земля».

Об этом сообщает Радио Польша.

"Министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи", - говорится в сообщении.

Производителем ракет и самолетов F-16 является американский концерн Lockheed Martin. Стоимость польско-американского контракта составляет более 213,5 млн евро.

Ранее в январе в Польшу прибыла танковая бригада США. Россия сочла дислокацию американской военной техники угрозой свом интересам.

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Тэги: США, Польша, ракеты

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