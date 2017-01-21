В США правозащитники запустили кампанию за импичмент Трампа
Из-за сохранения связей со своим бизнесом Трампа обвиняют в конфликте интересов.
Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США Дональда Трампа, передает DW.
Ряд общественных организаций США инициировали сбор подписей под петицией за импичмент накануне вступившего в должность президента. В сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, указано, что причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.
Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США существует опасность, что в Вашингтоне будут приниматься невыгодные для страны решения.
Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей.
The Washington Post пишет, что в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.
Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.