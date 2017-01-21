В США правозащитники запустили кампанию за импичмент Трампа Из-за сохранения связей со своим бизнесом Трампа обвиняют в конфликте интересов.

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Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США Дональда Трампа, передает DW.

Ряд общественных организаций США инициировали сбор подписей под петицией за импичмент накануне вступившего в должность президента. В сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, указано, что причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США существует опасность, что в Вашингтоне будут приниматься невыгодные для страны решения.

Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей.

The Washington Post пишет, что в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.