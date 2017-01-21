21 человек погиб из-за взрыва на овощном рынке в Пакистане Талибы заявили, что это урок шиитам, поддерживающим Башара Асада.

архивное фото Фото: EPA/UPG

Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 21 человека, около 40 были ранены.

Взрыв прогремел в городе Парачинар в тот момент, когда на рынке было много покупателей, отмечает BBC.

По информации местных властей, взрыв, по всей видимости, был устроен смертником.

В этом районе страны действуют много сторонников движения "Талибан". Агентство Франс Пресс сообщило, что в редакцию позвонил представитель одной из ячеек движения и сообщил, что группировка берет на себя ответственность за взрыв.

По словам представителя талибов, это был "урок" шиитам, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.