США обвинили брата Пан Ги Муна в коррупции и отмывании денег Пан Ги Сан пытался продать небоскреб при помощи коррупционной схемы.

Комплекс зданий Landmark 72 в Ханое Фото: landmark72.com

Американские органы юстиции добиваются от Южной Кореи задержания одного из братьев бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Как заявил в пятницу, 20 января, в Нью-Йорке представитель прокуратуры США, Пан Ги Сан и его сын Чу Хё Пан должны быть привлечены к ответственности из-за причастности к коррупции и отмыванию денег.

Речь идет о даче взятки в размере нескольких миллионов долларов ради продажи одной из арабских стран недвижимости во Вьетнаме, отмечает "Немецкая волна".

Пан Ги Сан до марта 2015 года являлся одним из руководителей южнокорейской строительной фирмы Keangnam, которая построила комплекс зданий Landmark 72 в Ханое и пыталась продать его за 800 миллионов долларов при помощи коррупционной схемы. Прокуратура США намерена обратиться к властям в Сеуле с просьбой экстрадировать Пан Ги Сана.

Его сын Чу Хён Пан работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке. Помимо него в аферу замешан американский посредник Малколм Харрис. Оба они содержатся под стражей, но не признали свою вину.

Пан Ги Мун заявил, что ничего не знал об этом инциденте, и выразил надежду, что сотрудничество между южнокорейскими и американскими властями будет "тесным и прозрачным".