Кремль исключил встречу Путина и Трампа в ближайшее время "Не думаю, что это будут недели, Трамп - президент США и обеспокоен американскими делами".

Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа и президент России Владимира Путина, Даниловград, Черногория, 16 но Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, но она не произойдет в ближайшее время.

Об этом в интервью BBC Hard Talk сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Это не будут предстоящие недели. Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы. Я не думаю, что это будут недели, он - президент США и прежде всего он обеспокоен американскими делами. Это как наш президент, если вы спросите меня, что он будет делать завтра, после инаугурации, он будет обеспокоен российскими делами, потому что они - приоритет для президента Путина", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на настоящий момент нет никакой ясности по поводу места или времени возможной встречи. "На данный момент, к сожалению, у нас нет никаких намеков по поводу места или времени", - пояснил он.

При этом он не исключил, что эта тема может быть поднята во время телефонного разговора между Путиным и Трампом. "Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент, это поздравление должно быть сделано. Мы надеемся, что это будет сделано в ходе телефонного разговора. И потом мы будем ожидать, что они обменяются их взглядами на возможность встречи", - подчеркнул Песков.

Напомним, на прошлой неделе появились слухи, что Путин и Трамп встретятся в Рейкьявике, как это сделали 30 лет назал президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. На той встрече был сделан шаг к прекращению холодной войны.