Трамп подписал указ о сворачивании Obamacare В ходе предвыборной кампании Трамп много раз обещал отменить этот закон.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации подписал первый указ, в котором ослабляет действие закона об Obamacare (медицинская реформа, проведенная его предшественником Бараком Обамой).

Как отмечает Голос Америки, это было сделано вскоре после инаугурации.

Трамп поручил федеральным ведомствам ослабить ограничения, связанные с реформой здравоохранения. В частности, речь идет о таком толковании закона об Obamacare, чтобы минимально снизить штрафы и налоговые требования, введенные документом.

Подписание указа состоялось в Овальном кабинете Белого дома в присутствии вице-президента Майка Пенса и главы президентской администрации Райнса Прибуса, заявившего, что указ направлен на "минимизацию экономического бремени" закона о доступном здравоохранении, принятом в 2010 году, "в преддверии его отмены".

В ходе предвыборной кампании Трамп выступал против этого закона и много раз обещал отменить его и заменить другим актом.

На сайте Белого дома также изложены новые программные предложения Трампа.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце, они таковы:

План "Америка прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.

План "Америка прежде всего" в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.

Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента.

Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.

Раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Напомним, закон Affordable Care Act (закон о доступном здравоохранении), получивший также название Obamacare, - это обязательное медицинское страхование граждан. В случае отказа от покупки полиса, американцы должны заплатить штраф в размере 2,5% своего дохода. Несмотря на агрессивные условия, Белый дом пошел навстречу незастрахованным беднякам, чей годовой доход на 4 членов семьи составляет не более $88 тыс. в год, гарантировав им почти 90-процентное покрытие стоимости страхового полиса.

12 января Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare.