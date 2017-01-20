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Трамп подписал первые указы на посту президента

45-й президент США учредил Национальный день патриотизма.

Трамп подписал первые указы на посту президента
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы на посту главы государства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американского лидера Шона Спайсера.

По его словам, Трамп направил список кандидатов на должности в своей администрации на одобрение в сенат, а также предложение об учреждении Национального дня патриотизма.

Кроме того, подписан документ, позволяющий отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны страны.

В программе новой администрации отмечается, что команда Дональда Трампа займется разработкой ультрасовременной системой противоракетной обороны для защиты от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи. Также Трамп по-прежнему намерен построить стену вдоль границ США.

Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США в четверг, 20 января. Церемония инаугурации проходила в Вашингтоне.

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Тэги: США, Дональд Трамп

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