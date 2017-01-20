Экс-президент Гамбии согласился уйти в отставку Накануне Сенегал начал военное вторжение в Гамбию, но приостановил его, чтобы дать возможность экс-президенту добровольно сложить полномочия.

Бывший президент Гамбии Яхья Джамме согласился уйти со своего поста и покинуть страну.

Об этом сообщил новоизбранный президент Гамбии Адама Бэрроу.

"Я хотел бы сообщить вам, что Яхья Джамме согласился уйти в отставку. Планируется, что он покинет Гамбию сегодня", - написал Бэрроу в twitter.

I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia — Adama Barrow (@adama_barrow) 20 января 2017 г.

Накануне силы ЭКОВАC по руководством генерала из Сенегала вошли в Гамбию после того, как Джамме отказался уступать полномочия избранному президенту страны Адаму Бэрроу и ввел в стране чрезвычайное положение. Через несколько часов вторжение было приостановлено, чтобы дать возможность экс-президенту добровольно сложить полномочия.

ООН поддержала решение о военном вмешательстве.

Силы ЭКОВАС состоят из военнослужащих Нигерии, Мали, Того, Ганы и Сенегала.

Бэрроу в четверг принес присягу в посольстве Гамбии в Сенегале.

Яхье Джамме находился у власти более 20 лет. Он заявил, что не признает результаты прошедших в Гамбии выборов, поскольку считает, что они прошли с нарушениями.