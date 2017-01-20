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В заваленном лавиной отеле в Италии нашли восемь выживших

В момент схода лавины там находились 20 туристов и семь или восемь сотрудников.

В заваленном лавиной отеле в Италии нашли восемь выживших
Фото: EPA/UPG

Спасатели нашли в общей сложности восемь выживших в гостинице Rigopiano, заваленной снегом после схода лавины в итальянской Фариндоле в провинции Абруццо, передает DW.

По данным итальянского агентства ANSA, среди спасенных - три женщины, трое мужчин и два ребенка. В четырехэтажном отеле в момент схода лавины находились 20 туристов и семь или восемь сотрудников.

В момент трагедии, случившейся через несколько часов после землетрясения, постояльцы отеля находились на первом этаже и ждали эвакуации. Она затягивалась, поскольку дороги, ведущие к расположенному в горах отелю, были засыпаны снегом. Два человека, проживавших в гостинице, были спасены, поскольку во время схода лавины находились вне здания.

По данным СМИ, лавина сдвинула здание отеля на 10 метров. Первые спасатели добрались до места трагедии на лыжах. Спасательная операция продолжается. В ней, среди прочих, участвуют около 35 пожарных с собаками-ищейками.

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Тэги: Италия, схождение лавины

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