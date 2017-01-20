Россия разместит в Сирии базу ВМФ на 49 лет В районе порта Тартус.

Пограничный корабль РФ "Тихий Дон" Фото: 0629.com.ua

Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Соглашение автоматически продлевается на последующие 25 лет, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие, отмечается в документе.

Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременно находиться в порту, - 11 единиц, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".