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Россия разместит в Сирии базу ВМФ на 49 лет

В районе порта Тартус.

Россия разместит в Сирии базу ВМФ на 49 лет
Пограничный корабль РФ "Тихий Дон"
Фото: 0629.com.ua

Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет. 

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. 

Соглашение автоматически продлевается на последующие 25 лет, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие, отмечается в документе. 

Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременно находиться в порту, - 11 единиц, включая корабли с ядерной энергетической установкой. 

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".

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Тэги: Россия, Сирия

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