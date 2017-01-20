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Трамп пообещал покончить с радикальным исламским терроризмом

Президент выступил с инаугурационной речью.

Трамп пообещал покончить с радикальным исламским терроризмом
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи пообещал уничтожить радикальный исламский терроризм в мире.

"Радикальный исламский терроризм будет ликвидирован", - сказал он.

Трамп пообещал, что для простых людей отныне "все изменится". По его словам, усилия новой администрации президента будут направлены, прежде всего, на то, чтобы американцам жилось лучше.

"С этого дня и впредь на первом месте будет только Америка", - заявил он в ходе своей речи в Вашингтоне. "Мы сделаем так, что Америкой снова будут гордиться. И да, сделаем Америку снова великой!"- завершил свою речь президент.

Напомним, в 19:00 по Киеву Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США.

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Тэги: США, исламисты, Дональд Трамп, "Исламское государство" (ИГИЛ)

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