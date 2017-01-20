Все об инаугурации Трампа Инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет сегодня, 20 января. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут приведены к присяге. LB.ua публикует подборку интересных фактов, связанных с этим мероприятием. LB.ua

Фото: EPA/UPG

Республиканец Дональд Трамп стал президентом США по результатам прошедших в ноябре-декабре 2016 года двухэтапных выборов, набрав 290 голосов выборщиков. При этом, как известно, Трамп проиграл "народное голосование" - за Клинтон проголосовало почти на три миллиона американцев больше.

Более 50 конгрессменов, а также музыкальные и кинозвезды намерены бойкотировать присягу Трампа. Все они поддерживали на выборах кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа. Еще в начале месяца Трамп анонсировал "большое шоу" на своей инаугурации. И действительно, программа мероприятия весьма обширная и включает в себя не только саму присягу избранного президента, но и завтрак с семьей Барака Обамы, праздничный парад, концерты и выступление на балах.

Стоимость инаугурации

Как известно, инаугурация обойдется примерно в $200 млн. При этом одно лишь обеспечение безопасности в США в дни торжественных мероприятий обойдется в $100 млн.

Фото: EPA/UPG

Деньги на инаугурацию Трампа поступают из двух основных источников: взносы частных доноров и средства налогоплательщиков. В команде Трампа сообщили, что от благодетелей было получено около $90 млн, сообщает CBS. Согласно законодательству США, на инаугурацию корпорации могут перечислять до миллиона долларов (так, компания Boeing уже перечислила миллион). Частные лица могут жертвовать нелимитированные суммы, однако имя каждого, кто перечислил свыше $200 тыс., должно быть обнародовано.

Кроме того, некоторые средства на инаугурацию собираются за счет продажи билетов на "молитвенный завтрак". Согласно появившимся в Сети данным, такие билеты стоят от $25 тыс. до миллиона долларов, в зависимости от приближенности места к президенту.

Самый дорогой билет - за миллион долларов - подразумевает "ужин при свечах" с Трампом, вице-президента Майком Пенсом и их женами. Билеты от $150 тыс. и более дают право на посещение "Бала свободы", где будет присутствовать и Трамп.

Украинцы и другие гости на инаугурации Трампа

От Украины на инаугурации Трампа будет рекордное количество представителей - около 100. Еще несколько дней назад в США прилетели Михаил Саакашвили и Борислав Береза. Также ожидается, что торжества посетят Оксана Билозир (БПП), первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, Андрей Артеменко и другие.

Так как нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы, на официальные мероприятия приглашаются только послы стран. Президенты других стран не приглашены.

Программа мероприятий

События, связанные с инаугурацией Трампа, начались еще в четверг, 19 января. Мы публикуем полный список этих мероприятий:

19 января

10:35 (17:35 по Киеву) - В Мемориале Линкольна прошел концерт "Голоса людей";

15:30-16:00 (22:30-23:00 по Киеву) - Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс приняли участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском Национальном кладбище в честь ветеранов.

16:00-18:00 (23:00-01:00 19-20 по Киеву) - Трамп выступил во втором акте концерта в Мемориале Линкольна, который получил название "Сделаем Америку Великой снова! Приветствуем Торжество".

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп с семьей возле Мемориала Линкольна, 19 января 2017

Вечер четверга Трамп провел в президентской гостевой резиденции Блэр Хаус, расположенной напротив Белого дома.

20 января

Ранним утром Трамп и Пенс со своими семьями посетят богослужение в Епископальной церкви Святого Иоанна, что вблизи Белого дома. После этого Барак Обама и его супруга Мишель приветствуют Трампа и его супругу Меланью в Белом доме за утренним чаем. Затем обе супружеские пары отправятся с кортежем в Капитолий.

9:30 (16:30 по Киеву) - Церемония инаугурации начнется на западном фронте Капитолия с музыкальной постановки. В заседании примут участие члены Конгресса, судьи Верховного Суда, представители дипломатического корпуса и общественности, а также экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Национальный гимн США исполнит 16-летняя певица-сопрано Джеки Иванко, ставшая знаменитой после участия в телешоу America’s Got Talent.

11:30 (18:30 по Киеву) - Вступительное слово, выступление религиозных лидеров.

После этого судья Верховного Суда Кларенс Томас приведет к присяге избранного вице-президента США Майкла Ричарда Пенса.

12:00 (19:00 по Киеву) - Трамп принесет присягу в присутствии председателя Верховного суда США Джона Гловера Робертса. Для инаугурации будут использованы две Библии - Авраама Ликольна, являющаяся неизменным атрибутом инаугурации американских президентом и личная Библия Трампа, которую ему дала мать в 1955 году для воскресной школы.

12:30 (19:30 по Киеву) - Церемония приведения Трампа к присяге завершится. В соответствии с традицией, Трамп и Пенс примут участие в обеде Конгресса в Капитолии.

15:00-17:00 (22:00-01:00 по Киеву) - Торжественный парад. Трамп и Пенс преодолеют 1,5 мили (2,4 километра) вдоль Пенсильвания-Авеню от Капитолия к Белому дому в сопровождении почти 8000 участников парада. Вместе с президентом и вице-президентом прошествуют представители всех американских военных подразделений, а также школьные и университетские оркестры, конный корпус, спасатели, ветераны и даже тракторная бригада.

19:00-23:00 (02:00-06:00 21 января по Киеву) - Трамп, Пенс и их жены выступят на трех официальных инаугурационных балах, два из которых пройдут в Конференц-центре им. Уолтера Вашингтона, а другой в здании Национального музея. Кроме того, полуофициальные и неофициальные балы будут проходить по всему городу.

21 Января

10:00-11.00 (17:00-18:00 по Киеву) - Трамп и Пенс посетят межконфессиональный всенародный молебен в Вашингтонском кафедральном соборе.

Любопытные факты

Любопытно, что ведущего церемонии по инициативе Трампа сменили впервые с 1957 года. Вместо 89-летнего Чарльза Бротмана, проводившего ее 60 лет, диктором будет 58-летний Стив Рэй.

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Речь, которую Дональд Трамп произнесет после присяги, он пишет сам. И по этому поводу в Twitter огромное количество шуток.

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Накануне журналист The Washington Post Эд О'Кифи опубликовал меню "инаугурационного обеда" и список звезд, который, как ожидается, выступят на церемонии.

INBOX: No Trump wines on the Inaugural Luncheon menu provided by office of Sen. @RoyBlunt (R-Mo.). Sad! pic.twitter.com/J6n2liVkg9 — Ed O'Keefe (@edatpost) January 17, 2017

Update: List of Inaugural entertainers pic.twitter.com/PrRr9BgW4j — West Wing Reports (@WestWingReport) January 19, 2017

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В то же время у здания "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке прошла демонстрация в знак протеста против избрания Трампа президентом. В акции протеста участвовали, среди прочих, мэр города Билл Де Блазио, а также ряд знаменитостей: Алек Болдуин, Роберт Де Ниро, Шер, Марк Руффало и другие. При этом Болдуин спародировал избранного президента.

Alec Baldwin mocks President-elect Donald Trump during a protest rally in New York pic.twitter.com/SNwV9Fi1dE — ITV News (@itvnews) January 20, 2017

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В Вашингтоне между противниками и сторонниками Трампа произошла стычка. Первые пришли к зданию, где проходила вечеринка сторонников республиканца, где встретили человека с флагом за Трампа. В результате полиция вынуждена была применить аэрозоли.

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На Тауэрском мосту в Лондоне развернули плакат против инициативы Трампа построить стену на границе с Мексикой. Ожидается, что подобные плакаты против инициатив Трампа появятся на мостах и в других странах.

Activists on London's Tower Bridge have a message for Donald Trump ahead of #Inauguration : Build bridges not walls #bridgesnotwalls pic.twitter.com/Hr5oqdRP4I — Karla Adam (@karlaadam) January 20, 2017

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Нарезка Sky News с выступлениями американских президентов во время церемонии инаугурации в