Мексика выдала США наркобарона "Эль Чапо" Суд в Мексико отклонил апелляцию Гусмана на решение по экстрадиции.

Хоакин "Эль Чапо" Гусман Фото: EPA/UP

Наркобарона Хоакина "Эль Чапо" ("Коротышка") Гусмана по прозвищу выдали США.

Об этом говорится в заявлении МИД Мексики.

В США Коротышку обвиняют в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Суд в Мексико в четверг отклонил апелляцию Гусмана на решение по экстрадиции, отмечает CNN.

Минюст США приветствовал сообщение об экстрадиции, заявив о "благодарности правительству Мексики" за сотрудничество.

В 2009 году США обвинили Гусмана и еще нескольких лидеров его наркокартеля "Синалоа" в создании схемы по ввозу в страну более 130 килограммов кокаина между 1990-м и 2005 годом.

Гусману также предъявлены отдельные обвинения в Аризоне, Калифорнии, Техасе, Иллиноисе, Нью-Йорке, Флориде и Нью-Гэмпшире.

Гусман был пойман в январе 2016 года. До этого он дважды сбегал из особо охраняемых тюрем в Мексике.