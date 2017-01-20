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Мексика выдала США наркобарона "Эль Чапо"

Суд в Мексико отклонил апелляцию Гусмана на решение по экстрадиции.

Мексика выдала США наркобарона "Эль Чапо"
Хоакин "Эль Чапо" Гусман
Фото: EPA/UP

Наркобарона Хоакина "Эль Чапо" ("Коротышка") Гусмана по прозвищу выдали США.

Об этом говорится в заявлении МИД Мексики.

В США Коротышку обвиняют в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Суд в Мексико в четверг отклонил апелляцию Гусмана на решение по экстрадиции, отмечает CNN.

Минюст США приветствовал сообщение об экстрадиции, заявив о "благодарности правительству Мексики" за сотрудничество.

В 2009 году США обвинили Гусмана и еще нескольких лидеров его наркокартеля "Синалоа" в создании схемы по ввозу в страну более 130 килограммов кокаина между 1990-м и 2005 годом.

Гусману также предъявлены отдельные обвинения в Аризоне, Калифорнии, Техасе, Иллиноисе, Нью-Йорке, Флориде и Нью-Гэмпшире.

Гусман был пойман в январе 2016 года. До этого он дважды сбегал из особо охраняемых тюрем в Мексике.

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Тэги: США, экстрадиция, Мексика, Хоакин "Эль Чапо" Гусман

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