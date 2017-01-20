Спецтема "Исламское государство" Боевики ИГИЛ разрушили часть амфитеатра в Пальмире Джихадисты также уничтожили один из самых известных монументов древней Пальмиры.

Римский амфитеатр в Пальмире Фото: EPA/UPG

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) разрушили часть амфитеатра в Пальмире.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийские власти.

По информации агентства, сильнее всего пострадал фасад амфитеатра. Помимо него, боевики уничтожили один из самых известных монументов древней Пальмиры - тетрапилон (четыре колонны). Информацию о разрушениях агентству подтвердил генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим. Степень разрушения архитектурных памятников он не уточнил.

Римский амфитеатр в Пальмире был построен во II веке. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мае в римском амфитеатре Пальмиры прошел концерт симфонического оркестра российского Мариинского театра (на фото)

Фото: EPA/UPG Римский амфитеатр в Пальмире

Боевики ИГИЛ заняли Пальмиру в начале декабря 2016 года. С марта 2016 года древний город находился под контролем сирийской армии.