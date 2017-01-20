Кандидат в министры финансов США заявил, что "на 100%" привержен санкциям против РФ Американские сенаторы в США призвали расследовать возможное нарушение санкций советником Трампа.

Кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин заявил, что он "на 100%" остается приверженцем действующих в отношении России санкций.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в ходе слушаний в финансовом комитете Сената, передает CNBC.

"Могу вас заверить, что, где есть санкции, я готов их использовать до установленного законом максимального предела", - сказал Мнучин.

По его словам, действующие санкции "по состоянию на сегодня" просто необходимы для борьбы с терроризмом "и прочей незаконной деятельностью". При этом кандидат на пост главы Минфина США заметил, что отмена санкций может рассматриваться, но лишь в случае обмена на "лучшую сделку".

"Избранный президент дал ясно понять, что готов изменить эти санкции только в том случае, если получит "лучшую сделку". То есть если мы получим нечто взамен. Идет ли речь о ядерном оружии или других сферах", - сказал Мнучин.

При этом кандидат на пост министра заявил, что не видит необходимости во введении в отношении России дополнительных санкций, например за хакерские атаки, на чем настаивает группа сенаторов из обеих партий. "Пока у меня нет данных, необходимых для того, чтобы понять, нужно ли вводить новые санкции", - отметил он.

Сенаторы пообещали, что в случае утверждения Мнучина ему будет направлен запрос о расследовании в отношении советника избранного президента США Дональда Трама Энтони Скарамуччи, которого подозревают "в нарушении санкций против России". Мнучин в свою очередь заверил законодателей, что во всем, что они ему пришлют, либо он сам, либо его аппарат обязательно разберутся. "Можете быть в этом на 100% уверены", - пообещал он.

Как сообщает The HIll, ранее американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Бен Кардин призвали расследовать возможное нарушение санкций в отношении России советником избранного президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи.

В письме, адресованном номинированному Трампом на пост главы Минфина США Стивену Мнучину, они просят проверить сообщения о том, что Скарамуччи встречался с главой находящегося под санкциями Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

"Это поднимает вопрос о том, обсуждал ли Скарамуччи пути проведения запрещенных транзакций с находящейся под санкциями организацией в нарушение федерального закона, и о том, знали ли члены переходной команды Трампа о его действиях", - говорится в письме.

Уоррен и Кардин добавили, что предполагаемая встреча Дмитриева и Скарамуччи "поднимает вопросы о том, что члены администрации Трампа, возможно, хотят обойти или аннулировать американские санкции".

Российский фонд прямых инвестиций попал под секторальные американские санкции как "дочка" Внешэкономбанка в 2015 году. Нарушение санкционных ограничений гражданами и юридическими лицами США может повлечь за собой штрафы и лишение свободы.

Напомним, в конце 2016 года США ввели санкции против России из-за хакерских атак.