Библиотека украинской литературы Москве подала иск к своему директору Наталье Шариной предъявили иск на 2,4 млн рублей.

Наталья Шарина Фото: og.ru

Библиотека украинской литературы в Москве заявила гражданский иск на 2,4 млн рублей к своему временно отстраненному директору Наталье Шариной.

Об этом сообщил адвокат Шариной Иван Павлов.

"Библиотека решила предъявить Шариной гражданский иск на 2,4 млн рублей", - сказал он.

При этом, по его словам, свидетели обвинения на судебных заседаниях дают показания в пользу Шариной.

Напомним, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. Ее обвиняют по двум статьям УК РФ - "возбуждение ненависти либо вражды" и "присвоение или растрата".

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, а затем ее директор была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого, согласно версии Следкома РФ, стало "распространение экстремистских материалов, запрещенных к использованию", - в частности - книги Дмитрия Корчинского. Также сообщалось об изъятии книг о Степане Бандере и журнала "Барвинок", где нашли красно-черный флаг.

Всего из библиотеки было изъято около 200 книг и материалов.