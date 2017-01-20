Военное вторжение в Гамбию временно приостановлено Президенту Гамбии дали добровольно сложить полномочия.

Президент Гамбии с женой Фото: EPA/UPG

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило военную операцию в Гамбии до полудня 20 января, чтобы дать возможность президенту Яйе Джамме добровольно сложить полномочия.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Если Джамме не выполнит эти условия, военная операция продолжится, заявили в ЭКОВАС.

Накануне силы ЭКОВАC по руководством генерала из Сенегала вошли в Гамбию. Это произошло после того, как Джамме отказался уступать полномочия избранному президенту страны Адаму Бэрроу и ввел в стране чрезвычайное положение.

ООН поддержала решение о военном вмешательстве.

Силы ЭКОВАС состоят из военнослужащих Нигерии, Мали, Того, Ганы и Сенегала.

Бэрроу в четверг принес присягу в посольстве Гамбии в Сенегале.

Яйе Джамме находился у власти более 20 лет. Он заявил, что не признает результаты прошедших в Гамбии выборов, поскольку считает, что они прошли с нарушениями.