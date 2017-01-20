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Reuters узнало о намерении Трампа подписать несколько указов в день инаугурации

Ожидается, что первые указы 45-го президента США коснутся миграционной политики.

Reuters узнало о намерении Трампа подписать несколько указов в день инаугурации
Трамп
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать несколько указов в день своей инаугурации в пятницу, 20 января. 

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник среди помощников Трампа.

По их словам, первые указы 45-го президента США коснутся миграционной политики, в частности, один из них будет посвящен началу строительства стены на границе с Мексикой. Помимо этого, Трамп в первый день своей работы президентом США планирует отменить несколько указов своего предшественника Барака Обамы, покидающего Белый дом.

Помимо этого, в первые дни президентства Трамп примет решение выйти из Транстихоокеанского партнерства и пересмотреть торговые соглашения с Канадой и Мексикой. По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, такой темп работы новый президент США планирует поддерживать на протяжении грядущих нескольких недель.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января, в Вашингтоне. Церемония начнется в 09:30 по местному времени (16:30 по Киеву). Согласно плану мероприятий, текст присяги на пост президента США Трамп начнет произносить в 12:00 (19:00 мск). Накануне Трамп вместе с семьей посетил мемориал Линкольна.

Как сообщалось накануне, Трамп планирует проводить в Вашингтоне военные парады.

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Тэги: США, инаугурация, Дональд Трамп

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