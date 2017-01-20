Глава аппарата Суркова уволился после публикации переписки Павлов уволился после публикации писем помощника президента РФ.

Владислав Сурков Фото: sova.news

Глава аппарата помощника президента России Владислава Суркова уволился из-за публикации электронной переписки.

Об отставке Александра Павлова сообщили "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к администрации Владимира Путина.

По словам источников, Павлов уволился после того, как в октябре 2016 года "КиберХунта" опубликовала письма Суркова.

При этом в управлении президента РФ по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, заявили, что Павлов уволился "по собственному желанию".

"Три года отработал, устал", - сказал источник.

Напомним, 24 октября хакерская организация "КиберХунта" заявила о доступе к е-mail-переписке помощника президента РФ Владислава Суркова. В ней якобы оказались план мер по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и документ о создании республики на территории Закарпатья. В СБУ заявили, что документы по Закарпатью "совпадают слово в слово" с материалами, которые изымались раньше у местных сепаратистов.

25 октября в сеть выложили гигабайт данных с почтового ящика prm_surkova@gov.ru (приемная Суркова) за 2013-2014 год, где были найдены подробные отчеты по ситуации в Украине, Абхазии; документы о финансировании "ДНР" и "ЛНР"; списки и контактные данные сотрудников Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству; данные о встречах и совещаниях Суркова; сканы паспортов Суркова и членов его семьи.

В Кремле заявили, что хакеры не могли взломать почтовый ящик Сурков, потому что он "не пользуется электронной почтой".