В Мельбурне автомобиль врезался в толпу, есть погибшие Власти не считают произошедшее терактом.

Фото: EPA/UPG

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна. По меньшей мере три человека погибли и более 20 получили ранения.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом.

На видеозаписях с камер наблюдения виден бордовый седан, который беспорядочно двигается кругами около железнодорожного вокзала на Флиндерс-стрит.

"По нашей информации, этот мужчина сделал несколько кругов на Флиндерс-стрит и Свонстон-стрит, повернул налево к торговому центру на Бурк-стрит и намеренно въехал в толпу, а затем продолжил ехать по пешеходной зоне, врезаясь в людей", - сообщил глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон.

По информации агентства Reuters, у водителя в руках было оружие, которое он выставил из окна. Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе намного больше туристов. По словам властям, этот инцидент не отразится на работе турнира.

Напомним, 19 декабря 2016 года на рождественской ярмарке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате погибли девять человек.