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На последний брифинг в госдепе Керри пришел с собакой

Отставной адмирал Джон Кирби едва не расплакался во время прощальной речи.

На последний брифинг в госдепе Керри пришел с собакой
Фото: Укринформ

Государственный секретарь США Джон Керри, который завершает свои полномочия, неожиданно появился на финальном брифинге для прессы со своей собакой по кличке "Бен".

Об этом сообщает Укринформ.

"Он будет вести себя хорошо, обещаю вам", - сказал Керри присутствующим журналистам перед тем, как выступить с прощальной речью.

Пес не сразу послушал хозяина, приказавшего ему сидеть, что вызвало шумные эмоции среди присутствующих.

В своей речи Джон Керри поблагодарил за работу весь персонал пресс-службы Государственного департамента, а также журналистов, освещавших события во внешней политике США. Под аплодисменты присутствующих он покинул зал для пресс-конференций вместе с собакой.

Это был не последний эмоциональный момент во время финального брифинга в госдепе нынешней команды. Представитель ведомства, отставной адмирал Джон Кирби едва не расплакался, когда произносил свою прощальную речь. Он также поблагодарил представителей пресс-корпуса за взаимодействие и их вклад в развитие демократии.

Как сообщалось, президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез

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Тэги: США, Госдепартамент США, Джон Керри

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