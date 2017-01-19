Сенегал начал военное вторжение в Гамбию Бэрроу пообещал признать мятежниками гамбийских военных, которые встанут на защиту Джамме.

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Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу. Войска уже перешли границу, сообщает ВВС.

Такой шаг предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию. В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть свой пост. За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия.

Выигравший президентские выборы в Гамбии Адама Бэрроу принес присягу несмотря на то, что его предшественник Яхья Джамме отказался покинуть свой пост и считает себя легитимным президентом. Инаугурация прошла не в самой Гамбии, а в столице соседнего Сенегала Дакаре.

В своей речи Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом. Он призвал Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и ООН поддержать выбор, сделанный гражданами его страны.

Кроме того, Бэрроу призвал гамбийских военнослужащих не покидать казармы в случае вторжения в страну сенегальских военных, готовых силой заставить Джамме покинуть пост. Всех гамбийских военных, которые встанут на защиту Джамме, новый президент пообещал признать мятежниками.

Вооруженные силы Сенегала и Нигерии накануне объявили, что готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме в ночь на четверг не покинет свой пост в полночь по Гринвичу (02:00 по Киеву) в связи с истечением полномочий.

Джамме проигнорировал ультиматум и продолжает настаивать на своей легитимности. Тем не менее вторжения со стороны Сенегала и Нигерии пока не последовало, так как они ждут одобрения такого шага со стороны Совета Безопасности ООН.

Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое в декабре поддержало на выборах президента Гамбии Адама Бэрроу.

За Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

Яхья Джамме, поначалу признав свое поражение на выборах, позже оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной.

Ранее госдепартамент США призвал президента Джамме к мирной передаче власти Адама Бэрроу.

51-летний Яхья Джамме занимает президентский пост с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, в ходе которого был свернут президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года.