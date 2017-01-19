В Германии разрешили использование каннабиса тяжелобольными Выращивание растения в стране, как и раньше, запрещено.

Фото: EPA/UPG

Немецкий бундестаг разрешил использование медицинской конопли при лечении тяжелобольных.

За такое решение депутаты проголосовали единогласно в четверг, сообщает Укринформ.

"Тяжелобольные пациенты при определенных требованиях смогут покупать в аптеках по рецептам высушенный каннабис и экстракт из него", - объясняют в высшем законодательном органе.

Закон, над которым работали чуть меньше года, вступит в силу в марте. Приобретение таких лекарств будет покрываться страховкой.

При этом выращивание растения в Германии, как и раньше, запрещено, препараты будут изготавливаться из импортного сырья.

Германия – не первая страна, в которой каннабис разрешен как медицинское средство. Лекарственное применение марихуаны разрешено в Бельгии, Германии, Испании, Израиле, Финляндии и Португалии, Хорватии, Швеции и других странах, а также в ряде штатов Австралии и США.

В самой Германии в исключительных случаях также прописывали лекарства на основе конопли. Речь идет об онкологических больных, которые страдают рассеянным склерозом.