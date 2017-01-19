​Опубликовано последнее послание Обамы к американцам в качестве президента "Мы - народ. Мы преодолеем. Да, мы можем".

Барак Обама Фото: EPA/UPG

Пресс-служба Белого дома опубликовала последнее обращение уходящего президента США Барака Обамы к американцам.

LB.ua публикует перевод послания.

"Мои соотечественники американцы,

Существует давняя традиция для действующего президента Соединенных Штатов, - оставлять прощальное письмо в Овальном кабинете для американца избранного, чтобы занять его или ее место. Это письмо призвано рассказать о том, что мы знаем, чему мы научились, и что маленькая мудрость может помочь нашему правопреемнику нести большую ответственность, которая приходит с самой высокой должностью в нашей стране, а также с руководством свободного мира.

Но прежде, чем я оставлю мою записку для нашего 45-го президента, я хотел бы сказать одно последнее спасибо за честь служить в качестве 44-го [президента]. Потому что все, чему я научился за время своего пребывания в должности, я научился у вас. Вы сделали меня лучшим президентом, и вы сделали меня лучшим человеком.

В течение этих восьми лет вы были источником добра, стойкости и надежды, из которого я черпал силы. Я видел, как соседи и сообщества заботятся друг о друге во время худшего экономического кризиса в нашей жизни. Я оплакивал вместе со скорбящими семьями в поисках ответов - и обрел благодать в церкви Чарльстона.

Я черпал мужество из надежд молодых выпускников и наших новейших военных офицеров. Я видел, как наши ученые помогают парализованному человеку вернуть себе чувство осязания, а раненые воины, которых списали со счетов, снова ходят. Я видел американцев, чьи жизни были спасены, потому что они наконец имеют доступ к медицинской помощи, а также семьи, чьи жизни были изменены, потому что их браки признаются равными нашим собственным. Я видел, как самые маленькие дети напоминают нам посредством своих действий и своей щедростью о наших обязательствах заботиться о беженцах, или работать на благо мира, и, прежде всего, заботиться друг о друге.

Я видел вас - американский народ - во всей вашей порядочности, решительности, хорошем настроении и доброте. А в ваших ежедневных гражданских действиях я видел, как разворачивается наше будущее.

Все мы, независимо от партии, должны посвятить себя этой работе - радостной гражданской работе. Не только, когда проходят выборы, не только, когда наш собственный узкий интерес поставлен на кон, но в течение всей жизни.

Я буду с вами на каждом шаге этого пути.

И когда прогресс кажется медленным, помните: Америка - не проект какого-то одного человека. Самым мощным словом в нашей демократии является слово "Мы". "Мы - народ". "Мы преодолеем".

Да, мы можем.

Президент США Барак Обама"