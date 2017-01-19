Ассанж передумал сдаваться властям США Адвокаты основателя WikiLeaks заявили, что США не выполнили условий Ассанжа.

Джулиан Ассанж Фото: EPA/UPG

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, хотя ранее обещал вернуться в страну после изменения приговора информатору ресурса Челси Мэннинг.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на адвокатов Ассанжа.

Адвокаты основателя WikiLeaks заявили, что США не выполнили условий Ассанжа.

"Президент Обама сделал не то, о чем Ассанж просил", - сказал защитник основателя WikiLeaks Барри Поллак, пояснив, что речь шла о немедленном помиловании Мэннинг.

Ранее президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг, бывшему аналитику разведки армии США, осужденной за утечку информации в 2010 году. Информатор WikiLeaks выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Напомним, Ассанж как минимум дважды заявлял, что согласен сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг.

По данным властей США, в 2010 году американский военный Брэдли Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тыс. военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке.

В 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он женщина по имени Челси. В 2016 году Мэннинг дважды пытался совершить самоубийство, а также объявлял голодовку, которую прекратил после разрешения на операцию по смене пола.