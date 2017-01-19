В Бразилии обнаружен труп исполнительницы хита "Ламбада" Полиция расследует случившееся как возможное убийство.

Лоалва Браз Фото: abrgen.ru

Обгоревший труп бразильской певицы Лоалва Браз, ставшей известной после исполнения в 1989 году хита "Ламбада", был найден в населенном пункте Сакуарема в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Globo.

Обгоревший труп певицы был обнаружен в ее собственной машине недалеко от ее дома.

Полиция расследует случившееся как возможное убийство, поскольку, по информации правоохранительных органов, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных.

Кроме того, местная пожарная служба сообщила, что в ночь на четверг в доме певицы произошел пожар.

Лоалва Браз родилась3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро. Начала петь в 13 лет. В 1985 году переехала в Париж. В 1989 году записала хит "Ламбада", который принес ей всемирную популярность: всего более 80 золотых и платиновых дисков. По данным The New York Times, в 1990-м году было продано 5 млн копий диска с песней "Ламбада".

В 2004 году выпустила первый сольный альбом "Recomeçar". В 2010 году переехала в Женеву (Швейцария), однако позже вернулась в Бразилию.

Помимо родного португальского, владела также испанским, французским и английским языками.