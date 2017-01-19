В Бухаресте протестовали против планов правительства амнистировать коррупционеров Президент Румынии также высказался против освобождения взяточников.

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Около трех тысяч граждан Румынии вышли на улицы столицы Бухареста, чтобы выразить протест против планов социал-демократического правительства выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также изъять из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. леев ($47,5 тыс.).

Об этом сообщает euronews.

Эти планы, которые планировалось реализовать через постановление правительства, а не через голосование в парламенте, вызвали критику со стороны Национального управления по борьбе с коррупцией и генерального прокурора.

Правительство мотивирует свое намерение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Социал-демократы также считают, что в период нахождения у власти правые использовали антикоррупционные законы для расправы над оппозицией.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий правую Национальную либеральную партию, появился сегодня на заседании кабинета министров, чтобы выразить свое недовольство относительно планов левого правительства.