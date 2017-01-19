КНДР готовит запуск межконтинентальной ракеты, - южнокорейские СМИ Запуск северокорейской ракеты может совпасть с инаугурацией Трампа.

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Северная Корея готовит пробный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, создание которой в своем новогоднем обращении анонсировал лидер страны Ким Чен Ын.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейские СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на военные источники.

"Северная Корея, возможно, готовится к тестовому запуску нового, модернизированного прототипа межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск может совпасть с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Напомним, что резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет, однако Пхеньян не признает этого, ссылаясь на то, что страна имеет право на закрепление своей обороноспособности "на фоне враждебной политики США".

Ранее в январе сообщалось, что КНДР готова запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любой момент.