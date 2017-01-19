В Индии грузовик столкнулся со школьным автобусом: 24 жертвы Согласно заявлению полиции, причиной лобового столкновения стало превышение скорости грузовиком.

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По меньшей мере 24 ребенка погибли, еще 20 пострадали в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения грузового автомобиля со школьным автобусом.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Автобус с детьми в возрасте от трех до 12 лет ехал в школу, когда произошло ДТП.

Согласно заявлению полиции, причиной лобового столкновения стало превышение скорости грузовиком. По другой версии, аварию могла спровоцировать плохая видимость из-за сильного тумана.

Напомним, в декабре на индийско-пакистанской границе обстреляли школьный автобус: 1 убитый, 8 раненых.