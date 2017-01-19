Спецтема "Исламское государство" Боевики ИГИЛ казнили 12 человек в Пальмире В числе убитых - чиновники и учителя.

Боевики "Исламского государства" Фото: EPA/UPG

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) казнили по меньшей мере 12 человек в древнем сирийском городе Пальмира, который они уже во второй раз отбили у сирийской армии в декабре 2016 года.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

По данным SOHR, четверо из 12 убитых - государственные работники и учителя - были обезглавлены возле здания музея. Еще восемь убитых - четверо сирийских солдат и четверо повстанцев - были застрелены.

Некоторые из убийств были осуществлены в древнем римском театре в Пальмире, где исламисты казнили по меньшей мере 25 правительственных бойцов в прошлом году, отметили правозащитники.

Напомним, что боевики ИГИЛ вернулись в Пальмиру в начале декабря. Сирийские правительственные войска при поддержке ополчения и российской авиации вытеснили джихадистов из города в марте 2016 года. До этого исламисты контролировали город около года.