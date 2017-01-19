Конституционный суд "разрешил" России не выплачивать €1,9 млрд экс-акционерам ЮКОСа РФ в очередной раз поставила свои законы выше решений ЕСПЧ.

ЮКОС Фото: EPA/UPG

Конституционный суд РФ постановил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на прямую трансляцию заседания на сайте суда.

Суд решил, что в результате Россия не должна исполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации €1,8 млрд ($1,87 млрд).

В то же время издание напоминает, что Минюст РФ подчеркивал: Конституционный суд ранее подтверждал законность взысканных с ЮКОСа штрафов, которые затем обжаловала компания.

Летом 2014 года ЕСПЧ поддержал жалобу бывших акционеров ЮКОСа, которые заявляли, что компания понесла материальный ущерб из-за взыскания штрафов за налоговые нарушения задним числом. Штрафные санкции были также признаны непропорциональными. Присужденная компенсация €1,8 млрд складывается из суммы штрафов и исполнительского сбора.

В 2015 году в России был принят закон, по которому Конституционный суд получил право признавать решения международных судов неисполнимыми из-за их несоответствия российской Конституции.

Дело о налоговых нарушениях против компании ЮКОС было возбуждено в 2003 году. После этого было запущено банкротство компании, а ее имущество продано на аукционах. Основную часть активов получила госкомпания "Роснефть".

Напомним, в декабре 2016 года бельгийский суд отказался снять аресты по делу ЮКОСа по просьбе России.