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Парламент Турции во втором чтении поддержал расширение полномочий Эрдогана

Если турецкий парламент утвердит пакет конституционных поправок, законопроект будет вынесен на референдум уже весной.  

Парламент Турции во втором чтении поддержал расширение полномочий Эрдогана
Парламент Турции
Фото: EPA/UPG

Парламент Турции во втором чтении утвердил первые семь поправок в конституцию, призванные расширить полномочия президента страны.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Утвержденные семь статей включают в себя увеличение числа депутатов с 550 до 600, снижение возрастного ценза для депутатов парламента с 25 до 18 лет, совместное проведение парламентских и президентских выборов каждые пять лет, а также возможность для президента быть членом политической партии.

После голосования по каждой из 18 статей турецкие законодатели проведут окончательное голосование по пакету в целом, которое, как ожидается, будет завершено в пятницу вечером.

В случае, если парламент утвердит пакет конституционных поправок, законопроект будет вынесен на референдум, запланированный на эту весну.

Проект новой конституции, за принятие которой выступает действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.

Как сообщало в ноябре издание The Guardian: Эрдоган может править Турцией до 2029 года.

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Тэги: Турция, конституционная реформа, Реджеп Тайип Эрдоган

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