Мадуро присудил Путину премию Уго Чавеса Президент Венесуэлы планирует посетить Москву в ближайшее время.

Путин и Чавес (Архив) Фото: EPA/UPG

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о награждении Владимира Путина премией имени Уго Чавеса.

Об этом сообщает El Nacional.

"Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он - всемирный посланец мира. Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории", - сказал Мадуро в ходе телеконференции, которая состоялась в посольстве Венесуэлы в Москве, передает ТАСС.

О намерении учредить собственную премию мира и наградить ею Владимира Путина Мадуро заявил в октябре 2016 года. Премия представляет собой миниатюрную копию памятника Уго Чавесу, который был создан российским скульптором Сергеем Казанцевым.

Мадуро также заявил о планах посетить Москву в ближайшее время, сообщает ТАСС. В посольстве Венесуэлы в России агентству подтвердили, что визит намечен на первый триместр 2017 года.

Напомним, Уго Чавес умер 5 марта 2013 года, на 59-ом году жизни. Чавес возглавлял страну последние 14 лет. В 2011 году у него диагностировали рак, что, однако, не помешало ему баллотироваться в президенты и в октябре 2012 года выиграть выборы.