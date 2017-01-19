2016-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений 2017 год вряд ли станет самым теплым, но почти наверняка войдет в число пяти самых теплых лет.

Фото: Андрей Слезенко

Температурные показатели за 2016 год указывают на то, что он побил рекорд 2015-ого и стал самым теплым годом за всю историю наблюдений.

По данным NASA и британского Метеорологического управления, глобальные температуры превысили в прошлом году показатели 2015 года на 0,07 градуса по Цельсию, передает ВВС.

"2015 год был официально признан самым теплым годом в истории наблюдений, но теперь появились данные о том, что его показатели превышены в 2016 году на 0,1-0,12 градуса, что кажется небольшим ростом, но если посмотреть на это в долгосрочном плане, то это очень большое превышение", - сказал ВВС Гэвин Шмидт из NASA .

Хотя эти цифры находятся на грани статистической погрешности, NASA указывает, что за последние годы температурные рекорды были побиты трижды. По мнению ученых, определенную роль сыграл феномен Эль-Ниньо, но основным фактором стали выбросы парниковых газов в атмосферу.

Другие факторы также воздействовали на рост температур в 2016 году, в том числе необычно теплая погода в Арктике.

"Арктика нагревается вдвое быстрее, чем в среднем мир. Постоянное сокращение морских льдов способствует изменению климата и циркуляции океанских вод в других районах мира. Мы также должны уделять внимание потенциальному росту выбросов метана в результате таяния вечной мерзлоты", - заявил сотрудник Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Ученых и политиков тревожит тот факт, что новые данные подтверждают повышение глобальной температуры на 1 градус по сравнению с доиндустриальным периодом истории человечества. Новый показатель приближается к пределу в 1,5 градуса, установленному Парижским соглашением по климату.

Ученые считают, что 2017 год вряд ли станет самым теплым за историю наблюдений, но почти наверняка войдет в число пяти самых теплых лет.