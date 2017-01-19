​План Трампа. Вызовы во внутренней политике Давайте попробуем разобраться, каким будет президентство Дональда Трампа, с какими проблемами он столкнётся, и сможет ли он ответить на современные вызовы, которые стоят перед его страной как во внутренней, так и во внешней политике. Начнём с вопросов, связанных с внутренними проблемами в США, и проанализируем, сможет ли их решить Трамп-президент. Александр Демченко

Остаётся несколько дней до того момента, как Дональд Трамп войдёт в Овальный кабинет, став при этом 45-м президентом Соединённых Штатов Америки. Фигура нового президента, конечно, спорная. Многие до сих пор не могут понять, как ему удалось победить на выборах и получить поддержку американского избирателя.

В то же время, до инаугурации Трампа американские разведывательные ведомства обвинили Кремль во вмешательстве в ход президентских выборов 2016 года. Таким образом, это бросает тень и на самого избранного президента, который продолжает говорить о своей симпатии к российскому президенту Владимиру Путину.

Тем не менее, нужно привыкнуть к мысли, что новым хозяином Белого дома станет эксцентричный миллиардер. Именно его решения, связанные с внутренней и внешней политикой, будут часто влиять на благосостояние простых американцев, на экономическое развитие отдельных стран и регионов, а также на расстановку сил в мире. Этот человек будет отдавать приказы о заключении мира и об оглашении войны.

Война шпионов в американском Доме

10 января американское интернет-издание «BuzzFeed» опубликовало компрометирующее досье на новоизбранного президента США Дональда Трампа, где сообщается об активном сотрудничестве будущего главы Белого дома с политическим истеблишментом России на протяжении последних пяти лет.

Однако американская общественность среагировала не на сам компромат, а на выводы разведсообщества страны относительно досье, которые были презентованы уходящему президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу.

Фото: EPA/UPG

В представленном американскими спецслужбами двухстраничном документе высказывается предположение, что российская ФСБ обладает компрометирующими сведениями о будущем хозяине Овального кабинета – Дональде Трампе. И так уж вышло, что текст этого небольшого приложения к основному докладу просочился в СМИ.

Утечка, как известно, произошла по вине Центрального разведывательного управления (ЦРУ), представители которого отправили указанные материалы телеканалу CNN.

Тем не менее, во время своей первой пресс-конференции Дональд Трамп назвал опубликованные CNN данные «фальшивкой», а сам телеканал таким, который распространяет «неправдивые новости». Позднее советник избранного американского президента КеллиЭн Конуэй заявила, что её начальник вообще «не был осведомлён о двухстраничном приложении к докладу спецслужб США».

На самом деле противостояние между руководством внешней разведки и Дональдом Трампом началось давно, еще когда г-н Трамп заявил о желании занять пост главы государства. Во время республиканских дебатов будущий президент беспощадно критиковал руководство разведывательного ведомства за ошибки, допущенные разведчиками на Ближнем Востоке.

Кроме того, Джон Бреннан, глава ЦРУ, понимал, что лишь в случае избрания президентом Хиллари Клинтон он сможет сохранить за собой пост директора управления, а также уберечь само ведомство от тотальной чистки и от сокращения в дальнейшем расходов на его содержание.

Фото: EPA/UPG Джон Бреннан

Так уж произошло, что за последние двадцать лет ЦРУ практически лишилось своего престижа. Это в 2015 году признал и сам Бреннан, когда передал Бараку Обаме и Конгрессу документ под названием «План будущего». Тогда глава управления призывал к немедленному реформированию разведывательной структуры, указывая на неэффективность работы её представителей.

Директор ЦРУ надеялся, что сможет не просто реформировать ведомство, но и отобрать влияние у Агентства национальной безопасности США (АНБ), которое смогло закрепить за собой право на единоличное управление и применение средств киберразведки.

Однако всё пошло по иному сценарию: Трамп стал президентом США. Джон Бреннан потерпел поражение, но решил напоследок поделиться с общественностью данными, которые не просто дискредитируют американского миллиардера, но и способны в любой момент послужить толчком к импичменту. Именно поэтому, обращаясь к Трампу, Бреннан утверждает: «Спонтанность не способствует защите национальных интересов. Поэтому когда Трамп говорит или реагирует на что-то, ему необходимо убедиться, что он понимает, какие последствия, и какое влияние это может оказать на США».

Трамп действительно собирается провести чистки в руководящем составе ЦРУ. В этом ему должен помочь Майкл Помпео – будущий глава разведывательного ведомства.

Между тем, и в этом заключается парадокс, избранный президент хочет вернуть ЦРУ прежнее влияние и реформировать структуру, а новый глава внешней разведки не желает управлять ведомством, не имея при этом рычагов влияния на аппарат Белого дома.

Фото: thedailybeast.com Майк Помпео

Несмотря на то, что у Трампа и Помпео сложилось единое понимание ситуации, всё же им необходим чёткий план реформирования разведывательного ведомства. Но кроме стратегии, им нужна чёткая информация о процессах, которые происходят в управлении. Этой информацией и владеет пока ещё действующий директор ЦРУ Джон Бреннан – человек, проработавший 30 лет в этой структуре. Да и план у действующего руководителя вешней разведки имеется, о чём было сказано ранее. Именно поэтому, вероятнее всего, директивы Джона Бреннана и будут использованы командой избранного президента в качестве основы для дальнейших изменений в системе ведомства.

Так, согласно представлению бывшего шефа ЦРУ, необходимо пересмотреть систему отбора кадров, что должно исключить в дальнейшем появление второго Эдварда Сноудена. Также предлагается слить воедино региональные оперативные и аналитические управления. Но самой интригующей является инициатива по созданию «Цифрового департамента» ЦРУ. Если переводить на простой язык, то это означает, что АНБ может лишиться своей монополии на использование киберсредств.

Понятно, что Джеймсу Клэпперу, директору АНБ, не нравится такая перспектива. Именно поэтому, после появления компрометирующего Трампа досье, он поспешил заверить новоизбранного президента, что «разведывательное сообщество готово служить его администрации и американскому народу», а сам он выражает «… серьезную озабоченность в связи с утечками, которые появляются в прессе».

Если у Трампа не получится принять сбалансированное решение по реформе ЦРУ, увеличив приток средств в эту структуру и передав ей часть полномочий АНБ, то рано или поздно внешняя разведка возобновит информационные атаки против Трампа, а сам Помпео будет вынужден уйти в отставку. Однако если Агентство национальной безопасности лишится монополии на киберразведку, то следующий компромат на избранного президента предоставит СМИ директорат АНБ.

Другими словами, Дональд Трамп уже втянут в шпионские войны. И если он не сможет найти выход из сложившейся ситуации, то его ждёт импичмент.

Слушается дело «Трамп против свободы слова»

22 ноября 2016 года во время встречи с представителями ведущих американских СМИ один из журналистов газеты The New York Times задал Дональду Трампу вопрос, намерен ли он придерживаться Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, на что избранный президент ответил: «Вы будете довольны, вы будете довольны».

А уже 11 января 2017 года Трамп не дал журналисту телеканала CNN Джиму Акосте задать вопрос, обвинив телеканал в создании «фальшивых новостей».

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп во время пресс-конференции

Примечательно, что через несколько часов после пресс-коференции произошла перебранка в прямом эфире CNN между ведущим телеканала Андерсеном Купером и советником избранного американского президента - КеллиЭн Конуэй. Так, журналист старался разъяснить представительнице Администрации Трампа, что избранный президент не может называть CNN «изданием, распространяющим неправдивые новости». Купер указывал, что репортёры телеканала исполняли свою работу, а сам компромат попал в руки разведслужб от других источников.

В свою очередь Конуэй пыталась пояснить своему визави, что пришла иная Администрация, а, значит, и правила, по которым работали американские СМИ, должны измениться: «Как мы будем двигаться вперёд и поддерживать отношения с основными информационными организациями, если всё просто звучит и выглядит, и кажется таким, каким было раньше? Всё те же бегущие строки, всё те же эксперты, неизменная критика на сайтах».

Честно говоря, моя работа состоит в том, чтобы не иметь хороших отношений с вами … Журналист и политик не должны быть приятелями и проводить время вне работы. — Купер дал Конуэй

На самом деле КеллиЭнн Конуэй озвучила в прямом эфире телеканала CNN чёткую позицию Дональда Трампа: американские медиа должны принять новые правила игры, при которых любая критика в адрес нового президента будет расцениваться как оглашение войны.

И Дональд Трамп об этом предупреждал ранее, да только СМИ не услышали его заявлений. 22 октября 2016 года, выступая в городе Геттисберге (штат Пенсильвания), где когда-то была произнесена победная речь Авраама Линкольна, тогда ещё кандидат в президенты Трамп заявил о своём желании взять рынок медиа под свой контроль. В частности, он говорил о прямом давлении на руководство тех СМИ, которые активно выступали против его кандидатуры на президентский пост.

«AT&T покупает Time Warner — то есть CNN! Когда я буду президентом, эту сделку мы не одобрим, потому что она приведет к чрезмерной концентрации власти в одних руках. Аналогично Amazon, руководству которого принадлежит Washington Post, должен был бы платить большие налоги, но их не платит … Кстати, приобретая NBC, Comcast тоже концентрирует в своих руках излишнюю власть. Получается одна большая структура, которая говорит избирателям, что им думать и что им делать. Такие сделки губят демократию, и мы собираемся их отменить», - анонсировал будущий президент.

Фото: www.marieclaire.ru Дональд Трамп и КеллиЭнн Конуэй после оглашения результатов президентских выборов

А всё-таки, в Фонде свободы прессы были правы, когда заявили, что: «Дональд Трамп, теперь официально избранный президентом, является врагом свободы прессы». Именно поэтому журналист из The New York Times может забыть о Первой поправке к Конституции США. Её больше нет.

Долой «Obamacare»!

Команда избранного президента лишь говорит о том, что у них есть план реформировании системы здравоохранения, но что написано в этом плане пока никто не знает.

Возьмём, например, реформу здравоохранения и защиты пациентов, которую воплотил в жизнь уходящий президент Барак Обама. Известно, что Дональд Трамп – ярый противник этой реформы, которую в народе называют «Obamacare». Во время своей недавней пресс-конференции избранный глава государства сообщил: «Вы будете очень гордиться тем, что мы предложили в вопросах здравоохранения. А действующий закон – это полная катастрофа».

Однако, стоит уточнить, что новая Администрация пока ещё ничего не предложила. По словам Дональда Трампа, американцы ознакомятся с текстом новой медицинской реформы сразу после его вступления в должность.

«Закон Обамы» - это 974 страницы текста, которые регулируют предоставления страховки тем слоям населения, которые раньше её не имели. Закон внедряет обязательное страхование для американцев, выделяет субсидии на страховки для людей с малым достатком, даёт право детям до 26 лет оставаться на полисе родителей, помогает людям со смертельными или тяжёлыми хроническими заболеваниями оформить страховку (чего раньше не было). Также в документе прописаны рыночные/нерыночные методы контроля цен. На сегодняшний день возможностями этой реформы воспользовались 20 миллионов человек.

Отменить «Obamacare» - довольно трудная задача. И в самом начале этого процесса, ещё до вступления в должность, команда Трампа столкнулась с общественным недовольством. Во-первых, люди выступают за сохранение страховых полисов для смертельно больных пациентов, а также за единое страхование детей и родителей. В то же время медики хотят, чтобы у всех была страховка, а все остальные платили штрафы за её отсутствие (включено в закон Обамы). А вот страховые компании, терпящие убытки от этой реформы, хотят, чтобы этого закона вообще не было.

Кроме того, новой администрации, вероятнее всего, предстоит уговаривать не только народ, но и Конгресс. Понятно, что демократы не будут голосовать за любой, предложенный Трампом, закон, так как реформа медицины считается достижением уходящей команды Обамы. А республиканцы не пойдут на непопулярные шаги: отмену страхования для смертельно больных людей и замену единого родительского полиса.

Фото: EPA/UPG

Также, вспоминая как введение реформы подорвало доверие к демократам в предыдущие годы, а затем привело республиканское большинство в нижнюю палату Конгресса, далеко не все парламентарии от Республиканской партии хотят быстрых, радикальных изменений в направлении медицинской реформы. И, несмотря на то, что в Палате Представителей (нижняя палата Конгресса) проголосовали за начало процедуры отмены «Obamacare», многие республиканцы хотят организовать переходной период для введения новых изменений.

В этом контексте интересно озвученное на телеканале CNN спикером Палаты Представителей Полом Райаном мнение: «Мы хотим, чтобы у нас была система, где люди при тяжёлых заболеваниях могли бы получить страховку, не превратив их при этом в банкротов. Но мы можем это сделать и без разрушения системы медицинской помощи».

Что ж, видимо, Дональду Трампу всё-таки не удастся одним росчерком пера отменить реформу, к которой, какой бы несовершенной она ни была, уже привыкли американцы.

Все деньги на оборону

«Мы будем тратить столько, сколько необходимо на восстановление наших вооружённых сил. Это самые дешёвые инвестиции, которые мы можем освоить. Мы будем развивать, строить и покупать лучшее оборудование, известное человечеству. Наше военное господство должно быть безусловным», - вот, что 27 апреля 2016 года заявил Дональд Трамп в Центре американского аналитического издания «The National Interest», в городе Манчестер.

И избранный президент, конечно же, прав: ведь начиная с 1991 года личный армейский состав, пребывающий на действительной службе, сократился с двух до 1,3 миллионов человек. В американском флоте из 500 боевых кораблей осталось лишь 272 единицы. А Военно-воздушные силы США уменьшились на 1/3 в сравнении всё с тем же 1991 годом.

А если взять военный бюджет 2017 года, предложенный Бараком Обамой, и сравнить его со сметой за 2011 год, то можно без особых подсчётов увидеть, что финансирование армии США сократилось приблизительно на 25%.

Что же предлагает Трамп для усиления обороноспособности страны в течение последующих десяти лет? 7 сентября 2016 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) тогда ещё кандидат в президенты призвал:

создать новый военный бюджет; увеличить размер армии США на 540 тысяч солдат; довести количество боевых кораблей до 350 единиц; обеспечить ВВС США 1200 самолётами; увеличить Корпус морской пехоты США до 36 батальонов; сделать инвестиции в противоракетную оборону страны; обеспечить полную кибернетическую защиту государства.

Намерения довольно похвальные. Однако для их воплощения в жизнь необходимо, чтобы население тратило деньги, а экономика развивалась. Сомнительно, что американцы захотят кормить еще полмиллиона новобранцев, если их материальное благосостояние останется на том же уровне, что и ныне.

Фото: EPA/UPG Учения армии США

«Новая» система налогообложения

В свои первые сто дней избранный президент Трамп планирует предложить несколько законов, которые должны серьёзно, как он сам заявляет, реформировать американскую экономику. В городе Геттисберге (штат Пенсильвания) Дональд Трамп сказал: «Мой экономический план должен обеспечить экономический рост на 4% в год и создать не менее 25 миллионов новых рабочих мест».

В первую очередь речь идёт о новой системе налогообложения. 45-й президент США предложит Конгрессу проголосовать за закон о налоговых льготах и упрощенном налогообложении для среднего класса. Так, будущий хозяин Овального кабинета будет лоббировать вопрос уменьшения примерно на 35% налогового бремени для семей со средним достатком. После этого граждане смогут использовать освободившиеся деньги, которые в конечном итоге попадут в государственную казну.

Также Администрация Дональд Трампа собирается упростить классификацию налогоплательщиков, снизив количество групп с семи до трёх. Будут упрощены и формы декларации. По словам будущего президента, налог на коммерческую деятельность снизят с 35 до 15 %.

Всё это, конечно, заслуживает похвалы, тем уже сейчас ясно, что крупное сокращение налогов и значительное увеличение расходов приведёт страну к широкому дефициту. Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка государства, вероятно, повысит процентные ставки, что повлечёт за собой к сокращению рабочих мест в промышленности и увеличению стоимости доллара.

Всё это может привести к росту инфляции, увеличению стоимости жизни обычных американцев и к сокращениям социальных программ в области здравоохранения и образования.

Уже ясно, что Дональд Трамп не собирается менять правила игры для большого бизнеса, у которого есть законодательная возможность уклониться от уплаты налогов. Трамп, который кичился тем, что умеет использовать налоговые законы «правильно» и не платить деньги в федеральный бюджет, оставит всё как есть: богатые и дальше будут обходить налоговые преграды, а бедные и средний класс продолжат наполнять государственную казну. Именно для этого и был поставлен на пост министра финансов Стивен Мнучин - бывший директор Goldman Sachs – одного из крупнейших в мире инвестиционных банков. Этот человек прекрасно осведомлён, как работает система.

Фото: Albin Lohr-Jones /ABACA USA/Newscom Стивен Мнучин

Однако предложения Трампа о «новой» налоговой политике больше похожи на обычные разговоры. То, что предлагает избранный президент, сможет стать законом лишь после голосования в двух палатах Конгресса. Да, большинство у «республиканцев», однако далеко не все из них хотят жить по другим правилам. Кто-то хочет, чтобы богатым была предложена более капиталоёмкая налоговая система, а кому-то надобно отменить налог на наследство, чтобы все привилегии оказались в руках нескольких десятков семей.

Верните производства!

Трамп стремится создать новые рабочие места, именно поэтому он будет пытаться предоставить крупному бизнесу необходимые условия, с одной стороны, для создания большими концернами предприятий на территории США и, с другой, - для предотвращения переноса производства за пределы американского государства.

Так, он хочет отменить для большого бизнеса налог в 10% на возврат активов, выведенных ранее за рубеж. «Многие из компаний уходят из США не из-за высоких налогов, а потому, что не могут вернуть в страну свои деньги. Они просто уходят за деньгами. Мы упростим процесс, пусть они возвращают эти деньги в Америку и пусть используют их здесь и тратят на строительство нашей страны», - говорит Дональд Трамп.

Он утверждает, что установит пошлины, которые станут для компаний стимулом не переносить производство в другие страны, увольняя рабочих, но при этом запретит американским корпорациям беспошлинно ввозить продукцию обратно в США.

Однако тот метод, который выбрал будущий американский президент для «борьбы» с американским бизнесом, приводит в смятение. Он лично ведёт переговоры с директорами больших корпораций, требуя от них оставить или перевести производство в США.

Так, Трампу удалось договориться с руководством автомобильного гиганта «Ford». В компании заявили, что отказываются от инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике, а вместо этого вложат 700 миллионов долларов в возведение заводов в штате Мичиган, США.

Фото: EPA/UPG

Однако это всего лишь один позитивный пример. Остальные переговоры Трампа с директорами корпораций закончились полным проигрышем избранного президента.

Скажем, 6 января в своём микроблоге в Твиттер будущий хозяин Белого дома выступил с угрозами в адрес японской автомобильной компании «Toyota».

Toyota Motor объявила, что построит завод в Бахе (Мексика) для того, чтобы собирать автомобили Corolla для США. Ничего не выйдет! Стройте завод в США или платите большие пошлины на границе. — Дональд Трамп

В свою очередь руководство автомобильной корпорации сообщила новостному агентству «Reuters», что строительство новых заводов в Мексике не приведёт к сокращению рабочих мест в Америке. Представитель компании заявил, что Toyota «надеется на сотрудничество с правительством Трампа и намерена работать в соответствии с интересами клиентов и автомобильной промышленности». Тем не менее, предприятие из Мексики никто переводить не будет.

А после переговоров с руководством американского производителя домашнего отопления и кондиционеров, компании «Carrier», Трамп сообщил, что в корпорации решили сохранить на предприятии в штате Индиана около 800 рабочих мест. Но вот незадача, эта сделка обойдётся налогоплательщикам в 7 миллионов долларов, а «Carrier» сможет перевести в Мексику 1300 рабочих мест.

И если добавить к этому желание нового президента огласить торговую войну Мексике и Китаю, то может выйти довольно сложная ситуация, при которой произойдёт массовый вывод предприятий из США за границу и, как следствие, сокращение рабочих мест. Это в конечном итоге приведёт к увеличению количества безработных.