Обама напомнил, что санкции против РФ ввели из-за Крыма и Донбасса Он приветствовал намерение Трампа возобновить переговоры об уменьшении ядерного арсенала.

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Президент США Барак Обама на последней пресс-конференции в должности напомнил, что санкции против России ввели из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а не ядерного оружия.

Так Обама прокомментировал вопрос журналиста об условиях избранного президента США Дональда Трампа снять санкции с России в случае уменьшения ее ядерного потенциала, передает ВВС-Украина.

Обама также подчеркнул, что в интересах США и мирового сообщества не путать, из-за чего именно Вашингтон ввел эти санкции.

"Причина, почему мы ввели санкции - не из-за ядерных вопросов, а потому, что Россия с применением силы посягнула на независимость и суверенитет Украины", - сказал американский президент.

"Россия продолжает оккупировать украинскую территорию, вмешиваться в украинские дела и поддерживать боевиков", - добавил он.

Обама отметил, что, по его мнению, санкции должны отменить только "когда Россия перестанет это делать".

По словам 44-го президента США, введение санкций против России было "хорошим примером жизненно важной роли", которую Америка должна играть в защите "основополагающих норм и прав".

"Причина, почему мы ввели санкции против России, заключается ее действиях в Украине. США важно отстаивать тот основополагающий принцип, что крупные страны не противостоят, не вторгаются и не запугивают меньше страны", - подчеркнул он.

Барак Обама также отметил, что надеется, что у Украины и России будут "крепкие отношения".

"Они исторически связаны во всех измерениях культурных и социальных сфер. Но Украина - независимая страна", - подчеркнул американский президент.

В то же время он приветствовал намерение Дональда Трампа возобновить переговоры об уменьшении ядерного арсенала. По словам Барака Обамы, в интересах США иметь конструктивные отношения с Россией.