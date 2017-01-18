Кандидат в постпреды США при ООН допустила новые санкции против РФ Американская сторона не откажется от помощи россиян в борьбе с ИГИЛ и с другими общими угрозами.

Никки Хейли Фото: EPA/UPG

Номинант на пост постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (Nikki R. Haley) считает Крым украинским и готова рассматривать новые санкции против России в случае невыполнения ею достигнутых ранее обязательств.

Об этом она заявила в среду во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам международных отношений, сообщает Укринформ.

"Важно, чтобы мы собрались вместе - Совет национальной безопасности и избранный президент - и разработали план в отношении России: чего нам ждать от них, на что нужно обратить внимание в будущем, как нарушения приведут к введению дополнительных санкций", - заявила Хейли.

На уточнение сенатора Кардина, согласна ли Хейли с тем, что Крым - это Украина, а не Россия, кандидат на должность постоянного представителя США при ООН подчеркнула: "Да, мы должны подчеркнуть это очень четко".

Что касается инициативы избранного президента США ослабить санкции против РФ, Хейли выразила убеждение, что "Россия должна продемонстрировать положительные шаги перед тем, как США ослабят против нее санкции".

"То, что мы видим в Украине и Крыму - это большое беспокойство. Поскольку, на мой взгляд, Россия пытается убедиться, что может вторгнуться куда пожелает, и продолжает вторгаться", - отметила Хейли в ответ на прямые вопросы, законны ли действия России в Крыму.

В то же время, она заявила, что американская сторона не откажется от помощи россиян в борьбе с ИГИЛ и с другими общими угрозами.

Напомним, накануне Саманта Пауэр заявила в своей последней речи на посту постпреда США при ООН, что Россия своей агрессией подрывает основы мирового порядка.