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Канадский ученый назвал моль в честь Трампа

В честь Обамы названы девять видов животных и насекомых.

Канадский ученый назвал моль в честь Трампа
Фото: EPA/UPG

Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь избранного президента США Дональда Трампа.

Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа, передает ВВС-Украина.

"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразной малоизученной микрофауне Северной Америки", - отметил ученый.

Насекомое с размахом крыльев около сантиметра живет на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Это первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов.

На сегодняшний день девять видов животных и насекомых носят имя действующего президента страны Барака Обамы, в том числе рыба, паук и червь-паразит.

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Тэги: США, Канада, биология, ученые, природа, насекомые, курьезы, Дональд Трамп

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