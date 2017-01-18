Спецтема "Исламское государство" Власти Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков ИГИЛ По данным французских властей, на стороне ИГИЛ могут сражаться до 700 граждан страны.

Французская полиция Фото: EPA/UPG

Глава Управления по координации антитеррористической деятельности (UCLAT) Франции Лоик Гарнье заявил о высокой вероятности проникновения в страну 250 боевиков - граждан Франции, сражавшихся в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщает BFMTV.

"Они прекрасно обучены ведению огневого боя, могут стрелять не целясь (...) Они умеют обращаться с взрывчаткой и изготавливать пояса смертников (..) Они могут минировать автомобили. Наконец, они слепо подчиняются своим "эмирам", которые могут приказать устроить поножовщину или давить людей грузовиком, как в Ницце", - заявил чиновник. По его словам, фанатики могут пойти на все ради убийства "неверных".

21 ноября 2016 года власти Франции сообщили о предотвращении серии терактов. Тогда в Марселе и Страсбурге были задержаны семь человек, подозреваемых в подготовке терактов. Среди их целей был парижский Диснейленд, управление полиции французской столицы, штаб-квартира Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции, станции метро, рестораны, а также культовые сооружения. Атака планировалась на 1 декабря. Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что, по данным следствия, боевики получали указания от главарей ИГИЛ.

По данным французских властей, на стороне ИГИЛ могут сражаться до 700 граждан страны. Всего же, по данным спецслужб, в рядах террористических группировок в Сирии и Ираке находится около 3000 граждан стран Европы.

Напомним, что во Франции до сих пор действует чрезвычайное положение, введенное больше года назад по приказу президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек. С тех пор во Франции произошел еще один крупный теракт - 14 июля 2016 года. Жертвами атаки стали 84 человека. Ответственность за нападения взяла на себя группировка ИГИЛ.