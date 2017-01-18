Россия попытается повлиять на выборы в ЕС, - Байден По его вице-президента США, цель России - "разрушить международный либеральный порядок".

Джозеф Байден

Вице-президент США Джо Байден считает, что Россия попытается повлиять на ход выборов в Европе, как она это делала в США.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает агентство Рейтер.

"При президентстве Путина Россия использует любой доступный ей инструмент для того, чтобы подточить европейский проект, проверить линии разлома западных стран и вернуться к политике, которая определялась сферами влияния... Учитывая, что во многих странах Европы в этом году состоятся выборы, нам стоит ждать новых попыток России вмешаться в демократический процесс", - сказал Байден.

По его словам, цель России понятна - "разрушить международный либеральный порядок".

Напомним, в начале января американская разведка обнародовала доклад, в котором содержатся данные о том, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать "кампанию влияния" на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.