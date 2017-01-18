Австралия допустила возобновление поисков рейса MH370, пропавшего в 2014 году Участникам поисковой операции нужны хотя бы приблизительные данные о месте крушения самолета.

Пропавший лайнер, нарисованный сочуствующими филиппинскими школьниками Фото: EPA/UPG

Власти Австралии заявили, что допускают возобновление поисков пропавшего в 2014 году Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Я не исключаю будущие подводные поиски [MH370] любой длительности", - сказал австралийский министр транспорта Даррен Честер.

Такое решение министр объяснил тем, что семьи пропавших подвергли решение о приостановке поисков жесткой критике.

Поисковая операция обошлась приблизительно в 200 млн австралийских долларов ($150 млн) и спонсировалась преимущественно Малайзией. Страны, участвующие в операции - Австралия, Китай и Малайзия - отказались продолжать поиски без новых доказательств об окончательном местонахождении самолета.

По словам Честера, возобновление поисков пропавшего самолета связано не со стоимостью операции, а с тем, что у стран нет достоверной информации о его возможном местонахождении.

Премьер-Министр Малкольм Тернбулл выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что самолет не был найден, но подтвердил соглашение между Малайзией, Австралией и Китаем о прекращении поисков.

Самолет Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 годанад Южно-Китайским морем примерно через 40 минут после вылета. На борту находились 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они признаны погибшими. Причины происшествия так и не были установлены.

Ранее предполагаемые обломки лайнера были найдены у берегов Мозамбика в Юго-Восточной Африке и Маврикия, у французского острова Реюньон, который находится в 700 км от Мадагаскара, а также в ЮАР. Таиланде.