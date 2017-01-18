Теракт в военном лагере в Мали: более 30 погибших Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Мали Фото: http://1news.az

По меньшей мере двадцать 33 человека погибли и десятки пострадали сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в военном лагере в городе Гао на севере Мали.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свидетелей и источники в миротворческой миссии ООН.

Отмечается, что в лагере жили солдаты правительственных войск, а также члены различных конкурирующих вооруженных групп, которые вместе проводят смешанные патрули согласно мирному соглашению при посредничестве ООН, направленному на подавление насилия в неспокойной пустыне на севере Мали.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Напомним, что в феврале и ноябре прошлого года исламисты нападениям подвергалась база миротворцев ООН в Мали.

Республика Мали располагается в Западной Африке. Это одно из беднейших государств мира, главный источник дохода - добыча золота. 90% населения исповедует ислам. Северо-восточная часть страны контролируется боевиками группировки, связанной с "Аль-Каидой".Миротворческая миссия в Мали началась в 2014 году после того, как Франция возглавила военную кампанию по вытеснению исламистских боевиков с севера страны.