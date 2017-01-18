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В Молдове правящая коалиция отвергает президентский проект федерализации

Конституция Молдовы не позволяет разделить страну на отдельные субъекты федерации.

В Молдове правящая коалиция отвергает президентский проект федерализации
Додон
Фото: EPA/UPG

Правящая в Молдове коалиция во главе с Демократической партией категорически отвергает предложенный президентом Игорем Додоном проект федерализации государства.

Об этом говорится в обнародованном коммюнике Демократической партии, передает "Укринформ".

"Демократическая партия убеждена, что инициатива Партии социалистов и президента Игоря Додона о федерализации страны не будет способствовать реинтеграции государства. Наоборот, это может привести к его разделению и к серьезным осложнениям на переговорах по Приднестровью. Мы твердо и последовательно выступаем за урегулирование Приднестровского вопроса на принципах унитарного государства", - говорится в коммюнике.

Подчеркивается также, что против федерализации  выступают и граждане страны, и международные партнеры на переговорах по Приднестровскому урегулированию, а конституция Молдовы не позволяет разделить страну на отдельные субъекты федерации.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции в Москве, что федерализация страны может стать единственным решением для окончательного урегулирования Приднестровского конфликта. Также он заявил о готовности аннулировать СА Молдова-ЕС.

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Тэги: Молдова, Приднестровье, федерализация, Игорь Додон

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