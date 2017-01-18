Турция выдала ордера на арест 243 военных в рамках расследования попытки путча Военных подозревают в использовании приложения для смартфона Bylock.

Попытка военного переворота в Турции Фото: DailySabah / Twitter

Прокуратура Турции выдала ордера на арест для 243 членов вооруженных сил в 54 областях по всей стране в рамках расследования неудавшейся попытки военного переворота.

Об этом сообщает турецкое государственное информационное агентство "Анадолу", передает Рейтер.

По данным "Анадолу", военных подозревают в использовании приложения для смартфона Bylock (позволяет передавать зашифрованные сообщения), которое использовали участники попытки госпереворота. По версии властей, именно это приложение использовалось сетью исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором путча.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь с 15 на 16 июля. В результате погибли более 200 человек. Около 30 тыс. подозреваемых были задержаны, более 50 тыс. человек были уволены.

Президент Турции Реджеп Эрдоган называл организатором переворота Гюлена. Сам проповедник, который сейчас находится в США, эти обвинения отвергает. В сентябре Турция направила США запрос об аресте Гюлена.