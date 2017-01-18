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МИД РФ назвал число украинцев, получивших гражданство РФ в 2014-2016 годах

Украинской стороне не предоставили информацию о том, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса.

МИД РФ назвал число украинцев, получивших гражданство РФ в 2014-2016 годах
Ирина Геращенко
Фото: Макс Левин

МИД РФ назвал число граждан Украины, которые получили гражданство РФ и статус беженцев в 2014-2016 годах.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в "Фейсбуке".

"Итак, согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч граждан Украины. В частности, в 2014 - 24141 человек, в 2015 - 67400, за 9 месяцев 2016 - 75497", - написала она. 

При этом она отметила, что украинской стороне не предоставили информацию о том, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса, и "очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ". "Теперь мы будем требовать информации, сколько из этих новых граждан РФ - крымчан и сколько пенсионеров в контексте дискуссии о выплатах пенсий", - отметила она.

Согласно полученной от МИД РФ информации, статус беженца в РФ за 2,5 года получили около 350 украинцев, в частности, в 2014 году - 240 человек, в 2015 году - 84 человека, в 2016 году - 31 человек.

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Тэги: Россия, Украина, гражданство, беженцы, МИД РФ, Ирина Геращенко, МИД

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