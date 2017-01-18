Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа LB.ua представляет подборку самых ярких фотографий из жизни президента США Барака Обамы и Белого дома, сделанных официальным фотографом Питом Соузой за последние восемь лет, подготовленную Bird in Flight. LB.ua

20 января, в день инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, завершится срок полномочий Барака Обамы — вместе с ним Белый дом покинет и Пит Соуза, в течение последних восьми лет работавший личным фотографом главы государства.

Соуза регулярно обнародовал подборки фотографий, в которых показывал не только публичную сторону жизни президента, но и повседневную жизнь членов его семьи, друзей и сотрудников администрации.

«Мои выборки всегда получались очень субъективными — мне хочется продемонстрировать не только какие-то важные исторические моменты, но и свой личный взгляд на президента и первую леди, — написал фотограф в одной из своих последних публикаций. — Для меня было большой честью работать здесь в течение всех этих лет и быть свидетелем истории».

Фото: Пит Соуза Барак и Мишель Обама перед инаугурацией. 20 января 2009 года

Фото: Пит Соуза Во время выступления в Праге. 5 апреля 2009 года

Фото: Пит Соуза В кинотеатре Белого дома. 1 февраля 2009 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама с собакой в одном из коридоров Белого дома. 15 марта 2009 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама на ступеньках посольства США в Париже. 7 июня 2009 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама играет в баскетбол на площадке Белого дома. 8 октября 2009 года

Фото: Пит Соуза В ситуационной комнате Белого дома во время операции по ликвидации Усамы бен Ладена. 1 мая 2011 года

Фото: Пит Соуза Визит на программу Дэвида Леттермана. 18 сентября 2012 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама с мальчиком, уснувшим во время церемонии празднования Дня отца в Белом доме. 14 июня 2013 года

Фото: Пит Соуза С дочерью заместителя советника по вопросам национальной безопасности Бена Родса. 30 октября 2015 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама и Ангела Меркель во время встречи на саммите Большой семерки. 8 июня 2015 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама играет в гольф с сотрудниками администрации на ранчо Мираж (Калифорния). 16 февраля 2016 года

Фото: Пит Соуза Барак и Мишель Обама танцуют со 106-летней Вирджинией МакЛорин в Белом доме. 18 февраля 2016 года

Фото: Пит Соуза Президент танцует с подчиненной, помогая ей подготовиться к грядущей свадьбе. 16 марта 2016 года

Фото: Пит Соуза Во время торжественного ужина в Буэнос-Айресе. 23 марта 2016 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама с дочерью одной из своих подчиненных, помощника президента США по коммуникациям Джен Псаки. 14 апреля 2016 года

Фото: Пит Соуза Встреча с принцем Джорджем. 22 апреля 2016 года

Фото: Пит Соуза Вице-президент США Джо Байден. 4 июня 2016 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама с дочерью Дэвида Аксельрода, стратега его предвыборного штаба на выборах 2008 и 2012 годов. 22 июня 2016 года

Фото: Пит Соуза С федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. 9 июля 2016 года

Фото: Пит Соуза Президент смотрит фильм в виртуальной реальности. 24 августа 2016 года

Фото: Пит Соуза Мишель Обама во время шопинга с телеведущей Эллен Дедженерес. 12 сентября 2016 года

Фото: Пит Соуза Празднование Хэллоуина в Белом доме. 31 октября 2016 года

Фото: Пит Соуза Барак Обама с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. 10 ноября 2016 года