Соуза регулярно обнародовал подборки фотографий, в которых показывал не только публичную сторону жизни президента, но и повседневную жизнь членов его семьи, друзей и сотрудников администрации.
«Мои выборки всегда получались очень субъективными — мне хочется продемонстрировать не только какие-то важные исторические моменты, но и свой личный взгляд на президента и первую леди, — написал фотограф в одной из своих последних публикаций. — Для меня было большой честью работать здесь в течение всех этих лет и быть свидетелем истории».
Фото: Пит Соуза
Барак и Мишель Обама перед инаугурацией. 20 января 2009 года
Фото: Пит Соуза
Во время выступления в Праге. 5 апреля 2009 года
Фото: Пит Соуза
В кинотеатре Белого дома. 1 февраля 2009 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама с собакой в одном из коридоров Белого дома. 15 марта 2009 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама на ступеньках посольства США в Париже. 7 июня 2009 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама играет в баскетбол на площадке Белого дома. 8 октября 2009 года
Фото: Пит Соуза
В ситуационной комнате Белого дома во время операции по ликвидации Усамы бен Ладена. 1 мая 2011 года
Фото: Пит Соуза
Визит на программу Дэвида Леттермана. 18 сентября 2012 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама с мальчиком, уснувшим во время церемонии празднования Дня отца в Белом доме. 14 июня 2013 года
Фото: Пит Соуза
С дочерью заместителя советника по вопросам национальной безопасности Бена Родса. 30 октября 2015 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама и Ангела Меркель во время встречи на саммите Большой семерки. 8 июня 2015 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама играет в гольф с сотрудниками администрации на ранчо Мираж (Калифорния). 16 февраля 2016 года
Фото: Пит Соуза
Барак и Мишель Обама танцуют со 106-летней Вирджинией МакЛорин в Белом доме. 18 февраля 2016 года
Фото: Пит Соуза
Президент танцует с подчиненной, помогая ей подготовиться к грядущей свадьбе. 16 марта 2016 года
Фото: Пит Соуза
Во время торжественного ужина в Буэнос-Айресе. 23 марта 2016 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама с дочерью одной из своих подчиненных, помощника президента США по коммуникациям Джен Псаки. 14 апреля 2016 года
Фото: Пит Соуза
Встреча с принцем Джорджем. 22 апреля 2016 года
Фото: Пит Соуза
Вице-президент США Джо Байден. 4 июня 2016 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама с дочерью Дэвида Аксельрода, стратега его предвыборного штаба на выборах 2008 и 2012 годов. 22 июня 2016 года
Фото: Пит Соуза
С федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. 9 июля 2016 года
Фото: Пит Соуза
Президент смотрит фильм в виртуальной реальности. 24 августа 2016 года
Фото: Пит Соуза
Мишель Обама во время шопинга с телеведущей Эллен Дедженерес. 12 сентября 2016 года
Фото: Пит Соуза
Празднование Хэллоуина в Белом доме. 31 октября 2016 года
Фото: Пит Соуза
Барак Обама с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. 10 ноября 2016 года
Фото: Пит Соуза
Снеговик за окном Овального кабинета, которого установили сотрудники президентской администрации, чтобы разыграть Обаму. 16 декабря 2016 года
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