Суд в Египте включил известного футболиста в список террористов Защита футболиста пытается добиться разморозки активов.

Мохаммед Абутрика Фото: wikipedia.org

Суд в Египте включил бывшего футболиста Мохаммеда Абутрику в список людей, связанных с терроризмом.

Об этом сообщил адвокат спортсмена, пишет ВВС.

По словам адвоката, власти подозревают футболиста в финансировании запрещенного в стране исламистского движения "Братья-мусульмане". Организация была признана террористической в конце 2013 года.

Адвокат заявил, что он будет добиваться пересмотра этого решения.

Абутрика отрицает, что он, его компания или деловые партнеры когда-либо финансировали исламистов.

Согласно принятому в 2015 году антитеррористическому закону страны, людям, включенным в список, запрещается путешествовать, а их активы и паспорта могут быть конфискованы.

Правительство заморозило активы Абутрики еще в 2015 году. Защита футболиста пытается добиться разморозки активов.

Абутрика - один из самых успешных африканских футболистов своего поколения. Он закончил свою карьеру в 2013 году.

Во время президентских выборов 2012 года Абутрика открыто поддерживал Мохаммеда Мурси, который являлся кандидатом от "Братьев-мусульман". Мурси одержал победу на выборах, но уже через был свергнут в ходе государственного переворота. После этого многие сторонники "Братьев-мусульман" были либо убиты, либо арестованы.

Подобный случай произошел в августе 2016 года, когда турецкие власти выписали ордер на арест бывшего футболиста Хакана Шукюра (играл в 1987-2008 годах) по делу о попытке военного переворота 15 июля.