В Турции 99 бывших депутатов выступили против усиления власти Эрдогана Эрдоган и его сторонники утверждают, что Турции необходимо усилить институт президентства.

Парламент Турции Фото: EPA/UPG

В Турции 99 бывших депутатов, избранных от разных политических партий, сделали заявление против перехода страны к президентской системе правления.

Об этом сообщает Turkish Minute.

"В заявлении подчеркивается важность разделения власти и системы сдерживаний и противовесов, поскольку есть опасение, что предложенные изменения будут размывать эти особенности демократии", - пишет издание.

Экс-депутаты, в том числе бывшие представители правящей партии Справедливости и развития и Республиканской народной партии, заявили, что право объявлять чрезвычайное положение должно быть закреплено за парламентом, а не за исполнительной властью.

Напомним, что ранее парламент Турции одобрил в первом чтении конституционную реформу, которая предполагает расширение полномочий президента, благодаря чему он даже будет иметь возможность распустить парламент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его сторонники утверждают, что Турции необходимо усилить институт президентства, чтобы не допустить возвращения хрупкого коалиционного правительства, но противники опасаются, что реформа будет способствовать авторитаризму.