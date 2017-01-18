В Турции 99 бывших депутатов выступили против усиления власти Эрдогана
Эрдоган и его сторонники утверждают, что Турции необходимо усилить институт президентства.
В Турции 99 бывших депутатов, избранных от разных политических партий, сделали заявление против перехода страны к президентской системе правления.
Об этом сообщает Turkish Minute.
"В заявлении подчеркивается важность разделения власти и системы сдерживаний и противовесов, поскольку есть опасение, что предложенные изменения будут размывать эти особенности демократии", - пишет издание.
Экс-депутаты, в том числе бывшие представители правящей партии Справедливости и развития и Республиканской народной партии, заявили, что право объявлять чрезвычайное положение должно быть закреплено за парламентом, а не за исполнительной властью.
Напомним, что ранее парламент Турции одобрил в первом чтении конституционную реформу, которая предполагает расширение полномочий президента, благодаря чему он даже будет иметь возможность распустить парламент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его сторонники утверждают, что Турции необходимо усилить институт президентства, чтобы не допустить возвращения хрупкого коалиционного правительства, но противники опасаются, что реформа будет способствовать авторитаризму.